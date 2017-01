Planète

Triste nouvelle ce mardi au parc zoologique de Paris : le lion Néro, âgé de 17 ans et demi, a du être euthanasié ce dimanche, a annoncé le zoo de Vincennes sur sa page Facebook. Il était atteint d’une insuffisance rénale chronique et irréversible qui s’est aggravée malgré le traitement probiotique démarré à l’hiver 2015 qui lui avait permis de reprendre un peu de poids et de masse musculaire.

Néro appartenait à une population européenne de 75 lions conservant un patrimoine génétique proche de celui du lion de l’Atlas, Panthera leo leo, une espèce disparue dans la nature. Arrivé en 2014 au parc zoologique de Paris, il s’était accouplé avec la femelle Aswad et est le père de trois lionceaux nés en avril 2015. Ses deux fils sont encore au zoo de Vincennes.

