20 Minutes avec AFP

Le jeu du chat et de la souris a repris entre Sea Shepherd et les baleiniers japonais. L’ONG vouée à la protection des écosystèmes marins affirme avoir pris sur le fait un bateau-usine nippon qui venait de tuer une baleine dans la partie australienne de l’Antarctique, bien que la chasse soit interdite.

Japanese #Whale poachers caught red-handed in the Australian Whale Sanctuary with a dead #MinkeWhale: https://t.co/TqzFeTf0HD #OpNemesis pic.twitter.com/kz0U34O1Zw