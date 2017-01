H. B.

La triste nouvelle est tombée ce vendredi après-midi. Tilikum, l’orque emblématique du parc aquatique SeaWorld, qui apparaissait dans le documentaire Blackfish (2014), est morte. « Nous sommes tristes de vous annoncer la mort de Tilikum, membre bien-aimé de la famille Seaworld depuis 25 ans », a tweeté le parc aquatique américain d’Orlando (Etats-Unis), où l’animal vivait en captivité depuis 1983.

We’re saddened to announce the passing of Tilikum, a beloved member of the SeaWorld family for 25 years. https://t.co/T7Y3fTgecp pic.twitter.com/vLfpi5szCc