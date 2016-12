Planète

ENVIRONNEMENT Les écobuages sont en partie responsable de la pollution dans le département…

Ecobuage (illustration). - DERRICK CEYRAC / AFP

Ça va tousser au réveillon. La préfecture des Hautes-Pyrénées a déclenché une procédure d’alerte jusqu’à dimanche soir. Depuis vendredi, la pollution aux particules fines persiste dans le département, d’après l’Observatoire régional de l’air en Midi-Pyrénées ( Oramip).

Les concentrations observées de particules en suspension PM10 ont dépassé pour la troisième journée consécutive 50 microgrammes/m3 d’air en moyenne sur 24 heures. La persistance de cet épisode de pollution entraîne la mise en œuvre de la procédure d’alerte par le préfet, précise l’Oramip dans un communiqué.

Des conditions météo défavorables

La tendance pour dimanche est stable et il est prévu que cet épisode de pollution se maintienne au moins jusqu’à dimanche 1er janvier.

La cause principale de cette pollution est l’accumulation des particules en suspension du fait d’une atmosphère très stable et d’un vent faible. Localement, des incendies provoqués par écobuage surajoutent aux émissions courantes des particules dans l’atmosphère, explique l’organisme.

Le seuil d’alerte est le niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour l’ensemble de la population, et non plus seulement les personnes fragiles.

