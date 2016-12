Planète

Harriet et M15 sont deux aigles chauves (pygargue à tête blanche, en VF), de Floride. - DICK PRITCHETT

P.B.

Update (19h00): Fausse alerte. On a cru au grand moment car maman aigle piaffait mais en fait non. Le suspense est insoutenable.

Non, il ne s’agit pas d’un épisode de la série Silicon Valley. Depuis plusieurs semaines, des millions d’internautes sont collés au live stream d’un couple d’aigles de Floride, qui couvre deux œufs. A 18h00, jeudi, plus de 30.000 personnes étaient devant YouTube alors que l’éclosion doit désormais se produire à tout moment. Sur Facebook, la vidéo live de Fox a déjà été suivie par 1,4 million d'internautes.

Le duo est bien rodé. Harriet (la maman) et M15 (le papa) prennent le relais pour couver les deux œufs pondus le 22 et le 25 novembre. La période d’incubation tourne en général autour de 35 jours. Il s’agit d’un couple de « bald eagles », ou, en VF, des pygargues à tête blanche.

Comment différencier papa (M15) et maman (Harriett). Il faut y regarder de près quand même #eaglecam https://t.co/1RR9cURdcE pic.twitter.com/RlqpHJbzZd — Philippe Berry (@ptiberry) December 29, 2016

A noter qu'Harriet a perdu l'amour de sa vie, Ozzie, à l'automne 2015, après près de 10 ans de vie commune. Mais elle l'a vite oublié et a remis le couvert quelques mois plus tard avec M15. L'instinct de préservation, sans doute.

Totally obsessed with #eaglecam! Hard to get any other work done. Are you watching? #wfla pic.twitter.com/nsqAaqBaY3 — Ed Bloodsworth (@WFLAEd) December 29, 2016

Too obsessed with #eaglecam lately! Have my own private view from the traffic center. I can't look away! #EagleWatch pic.twitter.com/pXnQ2eE4Bx — Vanessa Ruffes FOX13 (@RuffesFOX13) December 29, 2016

Just realized the eaglets need to stay inside the egg until Sunday. 2016 is too dangerous! #EagleCam #EagleWatch #2016NeedsToEnd #amnewsers — Amanda Walters (@amandawalters) December 29, 2016

