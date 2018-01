Marseille: «Elle ne se cache pas»... Pamela Anderson s'installe dans un quartier chic

Pamela Anderson au Vélodrome pour OM-Monaco, ce dimanche. — C. Paris / AP / SIPA

Pamela Anderson vit désormais à Marseille, avec son compagnon Adil Rami, défenseur de l’OM.

20 Minutes s’est rendu dans leur nouveau quartier, où les voisins sont intrigués mais pas étonnés.

Dans ces quartiers, les murs sont hauts et les secrets bien gardés. Enfin. Plus ou moins. Selon nos informations, c’est à proximité de la Corniche-Kennedy, non loin des plages du Prado, que Pamela Anderson et Adil Rami se sont installés. Ils viennent d’acheter leur logement marseillais. Le deal est très secret, entouré de nombreuses clauses de confidentialité.

>> A lire aussi : Nos cinq conseils pour que Pamela Anderson se sente comme à la maison à Marseille

Évidemment, la star internationale et le footballeur veulent que leur adresse reste secrète. « Mais on les voit dans le quartier, on les croise dans certains restaurants, assure un habitué du quartier. Pamela ne se cache pas ! »

« On n’a pas ce genre de fréquentations ! »

« Pourtant, on ne l’a jamais rencontrée ! Il faut dire qu’on n’a pas ce genre de fréquentations », gloussent deux retraitées en goguette… Voire en enquête : « Il y a de très beaux appartements dans des résidences de grand luxe, ici », tente l’une d’elle. Sa copine l’interrompt : « C’est plutôt le genre à vivre en maison, non ? »

On confirme. De très belles baraques se cachent en effet dans les collines, derrière les hauts murs, au bout d’impasses fermées au public, souvent gardées par un vigile. Beaucoup ont une vue éclatante sur la mer Méditerranée et sur le massif des Calanques. Et une piscine dans le jardin, pour ne pas se mêler à la plèbe sur la plage du Prophète.

Plus de 5.000 euros le mètre carré, « le quartier le plus demandé du moment »

« Disons-le, c’est un quartier privilégié », sourit Marie. Son époux, Jean : « Je ne savais pas pour Pamela (sic), mais ça ne m’étonne pas. Bizarrement, elle n’allait pas s’installer à la Castellane ! » Le secteur des VIIe et VIIIe arrondissements est le royaume des Fiat 500, des Mini Cooper et des grosses Audi, pas des trafiquants de shit. Cela convient mieux, donc…

Le secteur Roucas-Blanc/Corniche, c’est un Etat dans l’Etat, confirme, l’agente immobilière Dominique Puccinelli, du Cabinet Lieutaud. C’est Marseille… Sans être Marseille ! On est tout près du centre mais loin de toute agitation, de tout bruit. C’est le quartier le plus demandé en ce moment.

C’est dans ce secteur qu’Emmanuel Macron a passé ses vacances, cet été. Laurent Ruquier y possède une résidence secondaire. Kad Merad habite tout près. Jean-Jacques Goldman vivait aussi dans le coin. « Ces personnalités ont besoin d’être tout près d’un aéroport, tout près des transports, reprend Dominique Puccinelli. Cassis, c’est beau, mais c’est loin de tout ! Cassis est en perte de vitesse en ce moment face à Marseille. »

Pam Anderson, I've Got a French Connection with My Hot Soccer Boyfriend https://t.co/fUVqQuTGYg — TMZ (@TMZ) January 24, 2018

Avec une conséquence, évidemment, sur les prix : selon le site meilleursagents.com, la zone est une des plus chère de Marseille, avec des appartements dont le mètre carré se négocie aux alentours des 3.600 euros et des maisons pour lesquelles il faut compter 5.100 euros le mètre carré. Vous voulez une illustration ? Sur des sites spécialisés, on trouve de très belles bâtisses pour plus de deux millions d’euros. Mais rien n’est trop beau pour « Pam » et son « hot soccer boyfriend. »