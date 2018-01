Marseille: Nos cinq conseils pour que Pamela Anderson se sente comme à la maison

Pamela Anderson au Vélodrome. — B. Langlois / AFP

Selon le magazine TMZ, Pamela Anderson va s’installer à Marseille pour vivre avec Adil Rami, le défenseur de l’OM.

Parmi nos conseils pour qu’elle se sente à Marseille comme à la maison, aller faire bronzette au Bain des dames, décrocher un rôle dans «Plus belle la vie» et boire un café sur le Vieux-Port avec Jean-Luc Mélenchon.

Pamela Anderson va s’installer à Marseille. C’est en tout cas ce que croit savoir le magazine américain TMZ, qui révèle que l’actrice d’Alerte à Malibu a mis en location sa maison californienne pour venir vivre à Marseille. Elle entretient depuis le printemps dernier une relation avec Adil Rami, le défenseur de l' OM. Comme on est sympa à 20 Minutes, on a voulu lui donner quelques tips pour qu’elle se sente ici comme à la maison.

Faire une pétanque avec Bengous. Histoire de changer un peu du foot, quoi de mieux qu’une petite partie du sport national local : la pétanque ? Et pour apprendre, le fameux Bengous qui, lorsqu’il ne fait pas de vidéo, arpente le terrain de boules du côté de Mazargues. Elle pourra poursuivre la conversation sur son « hot soccer boyfriend », comme les Américains appellent Adil Rami, avec ce supporter pas comme les autres et découvrir la poésie marseillaise : « Oh Pamela, kestia fé au cochonnet bébé ? »

Allez faire bronzette au Bain des dames. On connaît l’attrait de Pamela Anderson pour la mer, la plage et les maillots de bain. Le bain des dames est LE lieu incontournable pour une après-midi bronzette. Connue pour être fréquentée par les mamies en manque de soleil, cette plage, où le topless est religion, sera parfaite pour que Pamela Anderson se sente comme un poisson dans l’eau. Elle pourra également comparer son bronzage avec les habituées, mais attention le niveau est relevé.

Allez nourrir les animaux du Parc Borély. Pamela Anderson est la défenseuse numéro 1 des bêtes. Elle a d’ailleurs mené plusieurs actions devant Marineland à Antibes, réclamant la fin de la captivité des animaux. On ne peut donc que lui conseiller une promenade au parc Borély, largement peuplé de ragondins qui se régalent des denrées distribuées par les badauds. Mais attention à ne pas être pris par la patrouille, il est formellement interdit de nourrir ces animaux.

Décrocher un rôle dans Plus Belle la Vie. Si les caméras venaient à trop manquer à Pamela Anderson, pourquoi ne pas aller se balader du côté de La Belle de Mai, où la série Plus Belle la Vie a tous ses studios. Avec un peu de chance la sulfureuse blonde pourrait même ressortir son célèbre maillot de bain rouge pour un rôle dans la série. Pas sûr que ça plaise à Mirta, mais on a hâte de la voir venir trinquer avec Roland au célèbre bar du Mistral.

Melenchon

Boire un café avec Jean-Luc Mélenchon. Lors des dernières élections présidentielles Pamela Anderson avait clairement affiché son soutien pour le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Elle s’était dite séduite par ses engagements pour la cause animale, contre le réchauffement climatique et pour « la justice pour tous ». En s’installant à Marseille elle rejoint le bastion de Jean-Luc Mélenchon, qui a été élu député dans le centre-ville. Ils pourront débattre du sort des ragondins du parc Borély autour d’un café sur le Vieux-Port.