VIDEO. Mis en cause par plusieurs femmes, Steven Seagal est désormais accusé de viol

Les accusations s’accumulent… L’acteur américain Steven Seagal, déjà mis en cause pour des agressions sexuelles par plusieurs femmes, est maintenant accusé de viol. Dans une interview accordée à la journaliste Megyn Kelly sur NBC vendredi, une femme de 43 ans, Regina Simons, assure que l’ancienne star de films d’action l’a violée en 1993. Elle avait 18 ans à l’époque et Steven Seagal une quarantaine d’années.

Le site CBS, qui s’est intéressé à Regina Simons, rappelle qu’à l’époque la jeune femme voulait devenir actrice. Elle avait rencontré l’acteur alors qu’elle était figurante lors du tournage du film Terrain miné. À la fin du tournage, Steven Seagal aurait invité la figurante à une soirée, à laquelle elle s’est retrouvée seule avec le quadragénaire qui l’aurait entraînée dans une chambre. « Avant que je ne m’en rende compte, il était sur moi et je ne pouvais plus bouger, raconte-t-elle. Je me suis complètement figée… C’était comme si j’avais quitté mon corps. Je sais que je pleurais, qu’il y avait des larmes qui coulaient sur mon visage. »

Pour Régina, ce viol a été « très agressif et très traumatisant ». Elle affirme avoir rapporté les faits à la police de Los Angeles, qui aurait transféré l’affaire à la police de Beverly Hills. D’après CBS, la police de Los Angeles enquête déjà sur une accusation d’agression sexuelle visant l’acteur et remontant à 2005.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”