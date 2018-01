VIDEO. Johnny Hallyday: La polémique sur l'inhumation de la star à St Barth relancée par une plaque

Tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barthelemy — Romain Maurice/SIPA

Le Taulier repose au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy. Depuis le départ de Laetitia Hallyday à Los Angeles, les fans sont nombreux à parcourir les quelque 7000 kilomètres pour se recueillir aux Antilles sur la tombe de leur défunte idole. Ils y déposent des fleurs, des messages, des bougies, et divers objets. Parmi eux, une plaque où l’on peut lire : « Pourquoi es-tu enterré à Saint Barth ? Nous sommes persuadés que ce n'était pas ta volonté, tu aimais trop ton public… nous n’aurons jamais la réponse. Allez Johnny on pense à toi. Merci pour le twist et le rock », a rapporté Nord Eclair.

>> A lire aussi : Que pensent les fans de cette inhumation à Saint-Barthélemy?

« Si loin de nous tous qui l’aimons tant »

De quoi réveiller la polémique sur le choix de Saint-Barth pour inhumer Johnny Hallyday. Une décision qui avait divisée les fans au moment de son annonce et qui avait été vivement critiquée par Sylvie Vartan, la première épouse de l’artiste. Elle s’était dite « triste » que la star soit « si loin de nous tous qui l’aimons tant ». La plaque déposée sur la tombe du rocker a, quant à elle, disparu dans la nuit de lundi à mardi