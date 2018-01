VIDEO. On a postulé pour travailler avec le prince Harry et Meghan Markle

#MeghAndHarryInLove — Ben Birchall/AP/SIPA

Le prince Harry et Meghan Markle ont publié sur Linkedin une offre pour un « assistant de communication ».

A 20 Minutes, on a plein d'idées pour aider le royal couple dans sa com'.

Chère Meghan, cher Harry,

Des lettres de motivation pour votre poste d'«assistant de communication», vous allez en recevoir de nombreuses, on est prêt à parier la tapisserie de Bayeux à ce sujet. Mais laissez-nous vous expliquer pourquoi, à 20 Minutes, nous avons les talents que vous recherchez (oui, nous vous écrivons en français, mais en cas de besoin, Harry, vous pourrez toujours demander à votre grand-mère paternelle de traduire).

Quand on a lu votre annonce, on s’est exclamé «bingo », c’est pour nous. A 20 Minutes, les réseaux sociaux, ça nous connaît : on a plus de 2,6 millions de fans sur Facebook. On vous recommande chaudement nos comptes Instagram et Snapchat. En plus, on a plein de chapeaux à fleurs pour les garden parties. Et des robes sous le genou.

Trêve de politesses entre nous : si on est amené à travailler ensemble, on peut se tutoyer ? On a déjà plein d’idées pour gérer vos comptes sur les réseaux sociaux. Harry, on voudrait garder ton côté rock & roll. On sait que tu aimes la fête ! Meghan, on n’a presque plus rien à t’apprendre, même si tu nous as fait beaucoup de peine en fermant tes comptes sur les réseaux.

Voilà ce qu’on vous propose :

- diffuser en Facebook live vos dîners à Kensington Palace, car, Harry, tout le monde veut savoir si tu sais découper le poulet. Bonus si vous expliquez la recette en direct #KensingtonFoodies ;

- faire un AMA sur Reddit #AskMeghsAndHarryWales ;

- filmer sur Periscope l’ouverture des cadeaux de Noël avec toute la famille d’Harry #WhatDidTheQueenGetForXmas ;

- ouvrir une chaîne YouTube pour partager vos bons plans de préparatifs de mariage #WeddingBliss ;

Et pour finir, une touche d'art et d'audace : demander à Martin Parr de couvrir votre mariage sur votre compte Instagram #TheOtherRoyalWedding ;

C’est bon, on peut réserver notre aller simple en Eurostar ?