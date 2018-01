VIDEO. Michel Drucker raconte comme Johnny Hallyday et Claude François «se détestaient»

Claude François et Johnny Hallyday étaient des stars rivales, selon Michel Drucker. — BOCCON-GIBOD BENAROCH/SIPA

Les star clash n’ont pas attendu Taylor Swift et Kanye West. Claude François et Johnny Hallyday « se détestaient », a rappelé Michel Drucker sur le plateau des Enfants de la télé ce dimanche.

« Il y avait une telle rivalité entre Johnny et Claude »

« On voit bien que ça l’emmerde » a lancé l’animateur de 75 ans après la diffusion d’une archive montrant Claude François forcé de reprendre Le Pénitencier, le célèbre tube de Johnny Hallyday en 1978 dans l’émission de radio La Grande Parade sur RTL que Michel Drucker animait.

L’animateur de 75 ans commente : « Il y avait une telle rivalité entre Johnny et Claude. Ils se détestaient vraiment… Un jour, Johnny m’avait dit : "Claude François, t’enlèves les Claudettes, qu’est-ce qu’il reste ?" »

« C’étaient deux grands talents »

A l’époque, les deux chanteurs partageaient le même assistant, Ticky Holgado : « Ils se suivaient, ils s’observaient… Il y avait toujours quelqu’un qui racontait ce qu’avait fait l’autre », s’est souvenu Michel Drucker.

Dans sa biographie Dans mes yeux, parue en 2013, Johnny ne mâchait pas ses mots contre l’auteur de Comme d’habitude. « C’était un vrai travailleur. Il bossait dix fois plus que moi. Mais il n’arrivait jamais à faire ce que je faisais. Ça le rendait fou. Jaloux » écrivait-il. Et d’ajouter : « En désespoir de cause, il se tapait mes ex. C’était le circuit, tu savais que si tu sortais avec moi, tu pouvais ensuite te faire Cloclo ». « Mais c’étaient deux grands talents », a conclu la star du PAF avec nostalgie ce dimanche.