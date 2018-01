Après North et Saint, voici donc Chicago West. Vendredi Kim Kardashian et Kanye West ont dévoilé le prénom de leur troisième enfant, une petite fille née lundi par mère porteuse.

« North, Saint et Chi », a tweeté Kim Kardashian, 37 ans, sur son compte suivi par 58 millions de fans, alors que les réseaux sociaux redoublaient de spéculations l’annonce de la naissance lundi. Elle a aussi indiqué, via un retweet, que le surnom était prononcé comme « shy » [sh-aïe].

And to everyone who thinks it’s literally pronounced as CHI. No. It’s “Shy”