Etats-Unis: Une actrice porte plainte contre le chanteur Seal pour «agression sexuelle»

ACCUSATION La plainte déposée par une actrice américaine, ancienne voisine et amie de Seal, porte sur des faits qui se seraient produits en novembre 2016 au domicile du chanteur à Los Angeles…

Le chanteur Seal, photographié le 18 octobre 2017. — Rebecca Cabage/AP/SIPA

Seal est accusé d’agression sexuelle par son ancienne voisine Tracey Birdsall. L'actrice américaine aujourd’hui âgée de 54 ans a porté plainte ce samedi pour des faits qui se seraient déroulés en novembre 2016 chez le chanteur, à Los Angeles (Etats-Unis). L’artiste réfute les accusations de celle qui explique avoir cessé tout contact avec lui depuis l’agression.

De « fausses accusations »

Contacté par le site TMZ, un représentant de l’interprète de Kiss from a Rose a déclaré : « Seal dément catégoriquement les récentes allégations de comportement répréhensible il y a plus d’un an faites par une ancienne voisine. Il a l’intention de se défendre vigoureusement face à ces fausses accusations. »

Tracey Birdsall a, quant à elle, expliqué qu’elle avait décidé de raconter à la police ce qui s’était passé en apprenant que Seal encourageait ouvertement les femmes victimes d’abus sexuels à raconter leur histoire. L’actrice a par ailleurs donné au site américain des détails sur la façon dont l’artiste britannique se serait comporté.

Enquête ouverte

Alors qu’elle se trouvait au domicile de son ami pour récupérer une essoreuse à salade qu’elle lui avait prêtée, l’ex-mari d’Heidi Klum aurait sauté sur elle pour essayer de l’embrasser. Le chanteur britannique aurait alors eu des commentaires désobligeants sur la tenue vestimentaire de sa victime, insinuant qu’elle cherchait ce qui lui arrivait, avant de lui toucher les seins.

Tracey Birdsall aurait alors ordonné à Seal d’arrêter mais ce dernier l’aurait invité à s’asseoir à côté de lui sur le canapé. Le chanteur de 54 ans se serait ensuite encore moqué de sa voisine et se serait livré à de nouveaux attouchements. Une enquête a été ouverte par le bureau du shérif du comté de Los Angeles (Etats-Unis).