«Je dis la vérité» sur Woody Allen, Dylan Farrow se confie dans une interview

Dylan Farrow persiste et signe. Agée de 32 ans, la fille adoptive de Woody Allen, qui continue à 82 ans à sortir régulièrement des films, accuse le cinéaste de l’avoir agressée sexuellement quand elle avait 7 ans. Le célèbre réalisateur new-yorkais a toujours démenties ces accusations pour lesquelles il n’a jamais été poursuivi.

« Pourquoi ne devrais-je pas être blessés ? »

La chaîne CBS a diffusé ce mercredi un extrait de l’entretien avec Dylan Farrow dans laquelle elle reprend ces accusations. L’in­ter­view a été enre­gis­trée lundi, chez elle, à Brid­ge­wa­ter dans l’Etat du Connec­ti­cut.

« Pourquoi ne devrais-je pas vouloir le faire tomber ? Pourquoi ne devrais-je pas être en colère ? Pourquoi ne devrais-je pas être blessée ? », insiste-t-elle dans l’extrait de CBS This Morning, relayé par Page Six. « Pourquoi ne devrais-je pas me sentir scandalisée après toutes ces années où j'ai été ignorée, où je n'ai pas été crue et où j'ai été mise de côté ? », poursuit Dylan Farrow. « Je suis crédible et je dis la vérité. Je pense que c’est important de faire prendre conscience aux gens qu’une victime compte et qu’elle peut suffire à faire changer les choses. »