La tombe de France Gall sera une cage à oiseaux... Capucine Anav a failli être poignardée...

La chanteuse France Gall est décédée le 7 janvier 2017. — ASLA/SIPA

Jeudi 11 janvier 2018

La tombe de France Gall est étonnante

France Gall sera enterrée vendredi à côté de Michel Berger et de sa fille Pauline, morte en 1997, au cimetière de Montmartre, à Paris. La chanteuse décédée ce 7 janvier avait fait ériger une étonnante structure au-dessus des tombes : une cage de verre pensée comme une cage à oiseaux imaginaires dans laquelle pousse un cerisier du Japon. Paris Match explique que France Gall trouvait les cimetières sinistres et voulait que sa tombe soit un espace de gaîté et de beauté.

La tombe de la chanteuse France Gall au cimetière de Montmarte, à Paris - PASCAL LE FLOCH/SIPA

Capucine Anav a échappé à une agression

La jeune comédienne a raconté avoir été harcelée par un homme qui rôdait régulièrement autour du théâtre où elle joue depuis la rentrée. « J’ai failli me faire poignarder ! », a-t-elle relaté à la radio VL. Un soir, le « psychopathe » a même attendu la jeune femme à la sortie du théâtre Apollo. « Je pense qu’il avait pris des substances un petit peu illicites, a-t-elle raconté. Il me cherchait partout. Il deman­dait où j’étais et il avait un regard très bizarre. » Ce soir-là, Capucine Anav a donc préféré se faire accom­pa­gner à sa voiture par des gardes du corps. Bien lui en a pris. Interpellé par la police, l’homme cachait un couteau sur lui.

Anthony Delon avait son père pour héros

Il n’a pas toujours été tendre avec son père. Leurs rapports sont aujourd’hui apaisés et Anthony Delon reconnaît que son père a été le « héros de [son] enfance. » Le comédien de 53 ans s’est confié à Paris Match : « Comment ne pas me rappeler de Zorro par exemple ! Le tournage en Espagne était énorme ! Les chevaux, les combats, le sergent Garcia… et Zorro, un de mes héros de l’époque. » Alain Delon emmenait effectivement souvent son fils sur les tournages de ses films et le jeune Anthony a grandi en admirant son père : « La réalité se mélangeait à la fiction. C’est une différence majeure avec Alain-Fabien et Anouchka qui ont eu un père déjà âgé. »