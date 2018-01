VIDEO. L'actrice porno Olivia Nova retrouvée morte à 20 ans

Un mois après le suicide de l'actrice August Ames, 23 ans, un nouveau drame frappe l’industrie du X. La starlette Olivia Nova a été retrouvée sans vie dans une résidence privée à Las Vegas. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues.

A 20 ans, la jeune femme était dans le porno depuis un an, et avait déjà tourné en France, en décembre dernier, dans une production Marc Dorcel. L’actrice française Cléa Gautier s’est d’ailleurs émue de sa disparition sur Twitter : « Choquée, la pauvre elle était si jeune, elle avait la vie devant elle. »

Interrogé par le Daily Mail, Derek Hay, le président de l’agence LA Direct Models, a expliqué avoir parlé avec des amis de l’actrice, ainsi qu’au bureau du légiste, et que sa mort restait un mystère : « La police ne soupçonne pas un suicide, et il ne semble pas que quelqu’un d’autre soit impliqué. »

En revanche, plusieurs tweets d’Olivia Nova laissaient penser qu’elle n’allait pas très bien, et traversait une mauvaise passe. Elle avait ainsi expliqué passer les vacances de Noël toute seule, et rappelé dans un échange avec ses fans, et quelques haters, que son petit ami s’était suicidé en avril, deux jours avant son anniversaire.

1- I’ve never done heroin whoever you are.

2- if I’m made out to be a life ruiner in your mind, I’m sorry you’re filled with so many ill thoughts

3- my boyfriend killed himself 2 days before my birthday in April on H, that’s not cool to poke at.. not over him