Lady Gaga profite de ses vacances au Costa Rica...Cameron Diaz attendrait son premier enfant à 45 ans...

Vendredi 5 janvier

Lady Gaga profite de ses vacances au Costa Rica

La chanteuse de 31 ans est amoureuse et l’amour semble lui donner des ailes. Alors qu’elle est en séjour au Costa Rica avec son petit ami et agent artistique Christian Carino, elle a fait de la tyrolienne. Ce jeudi, son fiancé de 48 ans a capturé la scène et en a posté une vidéo sur son compte Instagram. « Le saut du Super Bowl n’était qu’un échauffement. Même pas peur. », a-t-il légendé sa publication.

Cameron Diaz attendrait son premier enfant à 45 ans

La célèbre actrice et son époux, Benji Madden, 38 ans attendaient ce moment depuis longtemps. Comme le rapporte US Weekly, le couple marié il y a trois ans a tout essayé pour concevoir, de la FIV à l’acupuncture. Désespérée de ne pas parvenir à réaliser son rêve d’être mère, Cameron Diaz avait même envisagé l’adoption ou le recours à une mère porteuse. Mais d’après des photos publiées jeudi par Radar Online, il semblerait que le vœu de l’actrice se soit réalisé.

Exclusive: Cameron Diaz convinced a child will help her failing romance with Benji Madden, sources say! https://t.co/MGpXLt4r0x — Radar Online (@radar_online) January 3, 2018

Rob Kardashian est gaga de sa fille Dream

Le seul garçon du clan Kardashian connaît lui aussi les joies d’être parent et il semblerait qu’il incarne ce rôle avec plaisir. Jeudi, il a posté sur son compte Twitter une photo de sa fille Dream, qu’il a eue avec son ex Blac Chyna. Sur le cliché, on voit la petite puce installée dans une balançoire, un petit air malicieux dans les yeux et une poupée entre les mains. La publication légendée de petits cœurs bleus a récolté plus de 8.000 « j’aime ». La photo s’ajoute aux nombreux clichés de sa fille que Rob Kardashian poste régulièrement sur son compte Twitter : il l’adore et c’est trop mignon !