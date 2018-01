Khloé Kardashian ne veut pas de vêtements de maternité... Cardi B et Paris Hilton ont la même bague de fiançailles...

Khloé Kardashian le 3 janvier 2018 à Los Angeles. — X17/SIPA

Jeudi 4 janvier

Khloé préfère éviter les vêtements de maternité

Khloé Kardashian se livre de plus en plus sur sa grossesse depuis qu’elle l’a révélée sur son compte Instagram en décembre dernier. « Au début, le premier trimestre est le pire et personne ne sait que vous êtes encore enceinte et vous vous sentez très mal à l’aise », a déclaré la compagne de Tristan Thompson dans l’émission d’Ellen DeGeneres, a propos de ses nausées en début de grossesse. « Je pense qu’une fois que les gens savent que vous êtes enceinte, on vous pardonne tout. J’espère avoir l’air enceinte, pas seulement grosse. C’est difficile pour moi de respirer maintenant. » Et d’ajouter : « Je vais essayer de ne pas porter de vêtements de maternité le plus longtemps possible. »

❥ Officially 6 months ❥ A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jan 2, 2018 at 12:31pm PST

La bague de fiançailles de Paris Hilton est la même que celle de Cardi B… à quelques carats près

En octobre dernier Offset faisait sa demande en mariage à Cardi B et la rappeuse n’avait pas manqué d’exhiber l’énorme diamant sur les réseaux sociaux. Il se trouve à présent, que la bague offerte à Paris Hilton par son fiancé Chris Zylka est exactement la même enfin… à quelques carats et millions (1,5 million) de dollars près. Celle reçue par la rappeuse pèse 11 carats tandis que celle de la riche héritière blonde affiche une pierre de 20 carats. Alors que Cardi B et Offset étaient à Beverly Hills, TMZ a demandé à l’homme ce qu’il pensait de la bague de Paris Hilton et il a rétorqué que c’était « la même » que celle qu’il avait offerte à sa belle… pas exactement non…

Le fils de Snoop Dogg se lance officiellement dans le mannequinat

Cordell Broadus, 20 ans, a signé sa première campagne en tant que modèle avec la marque de luxe MCM Worldwide. C’est l’ancien agent de Wilhemina Mode, Kendall Werts qui le dirigera. Comme le rapporte Page Six, 2018 sera une année chargée pour le jeune homme qui participera à une campagne de Kenneth Cole le mois prochain et va diriger et écrire un court-métrage pour Kangol. Si sa carrière de joueur de football de l’UCLA est finie depuis 20016, de nouveaux horizons semblent s’offrir à Cordell.