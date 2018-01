Le père de Cyril Hanouna a été fait chevalier de la Légion d'honneur — J.E.E/SIPA

Après la maman​ de Cyril Hanouna, le papa ! Médecin généraliste de profession, Ange Hanouna a été élevé au grade de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur, rapporte le site Francetvinfo.fr.

>> A lire aussi: Cyril Hanouna appelle Emmanuel Macron en direct pour lui souhaiter un bon anniversaire

Quarante ans de services

Ange Hanouna a reçu cette distinction pour honorer ses quarante ans de service en tant que médecin généraliste. La nomination a été publiée au Journal officiel fin décembre. Comme le rappelle Francetvinfo.fr, les candidats à la Légion d’honneur peuvent être suggérés par des préfets, mais aussi des associations ou des particuliers, et son Code stipule que « pour les citoyens français et les étrangers résidant en France, il faut justifier de services publics ou d’activités professionnelles d’une durée minimum de vingt années, assortis dans l’un et l’autre cas de mérites éminents ».

>> A lire aussi: Cyril Hanouna prend la défense de sa mère visée par une plainte pour des appels malveillants