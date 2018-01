Angelina Jolie fait un don d'un million de dollars à son association qui lutte contre les violences faites aux femmes

Angelina fait un don d'un million de dollars à son association — Darryl Dyck/AP/SIPA

L’année 2018 sera-t-elle placée sous le signe de la générosité ? En ce qui concerne Angelina Jolie, c’est déjà le cas. Comme l’a révélé le site de The Sun, repéré par Paris Match, l’actrice a fait un don d’un million de dollars à sa propre association qui lutte contre les violences faites aux femmes à travers le monde.

Une association fondée avec Brad Pitt

C’est donc une belle somme qu’Angelina Jolie a donnée à la Jolie Pitt Dalton Helic Foundation, une fondation qu’elle a créée en 2015 avec Brad Pitt. Ce geste généreux intervient notamment quelques semaines après les révélations de l’actrice en pleine affaire Harvey Weinstein. Comme de nombreuses femmes à Hollywood, elle avait révélé avoir été victime du producteur, et subi ses avances « non désirées » quand elle était plus jeune.