La bague de fiançailles de Paris Hilton vaut 2 millions de dollars… Brad Pitt utilise son vrai prénom pour draguer…

Paris Hilton et son fiancé Chris Zylka le 26 décembre 2017 à Los Angeles. — X17 PREMIUM/SIPA

Mercredi 3 janvier

Paris Hilton reçoit une bague de fiançailles à deux millions de dollars

Chris Zylka est fou amoureux de sa belle blonde et est attentif à ses demandes. Paris Hilton lui avait confié adorer le solitaire en forme de poire de sa mère, le mannequin de 32 ans a donc tenu à lui offrir un bijou semblable pour leurs fiançailles. Autant dire que la pierre de 20 carats est digne de cette héritière autrefois star de la téléréalité. Et pour cause, le célèbre joaillier Michael Green a confié à People, que c’est lui qui a personnellement conseillé Chris lorsqu’il est venu le voir. Il estime la valeur de la bague à 2 millions de dollars. Mardi, Paris Hilton a partagé sur son compte Instagram une vidéo et des photos de la demande en mariage de son compagnon.

Diamonds Are Forever... ✨✨💎✨✨ A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 2, 2018 at 4:26pm PST

Justin Bieber et Selena Gomez ont passé le réveillon ensemble, au Mexique

​Justin Bieber et Selena Gomez ont terminé l’année 2017 ensemble et comptent bien poursuivre en 2018. Dimanche, ils étaient ensemble à Cabo San Lucas pour la Saint-Sylvestre : « Justin s’est envolé pour Cabo à bord d’un jet privé depuis Cancun où il a passé quelques jours avec sa famille », a partagé avec E! News une source. « Il est arrivé samedi soir et s’est rendu dans une villa en bord de mer à 10 minutes de la villa où logeait Selena. » Et d’ajouter : « Ils ont passé du temps ensemble, ils étaient très discrets et habillés de façon décontractée. » « Ils ont célébré ensemble la nouvelle année et ont regardé des feux d’artifice au-dessus de l’océan », apprend-on.

all apologies A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Nov 29, 2017 at 2:04pm PST

Brad Pitt se présente par son véritable prénom pour draguer

Une source a révélé à Page Six avoir aperçu Brad Pitt flirtant avec une femme au Coffee Commisary, en se présentant en tant que « William ». Lorsque la femme a dit : « Je suis Lydia, » l’acteur lui a tendu la main et a dit : « Salut, je suis William. » « Elle a répondu, " Oh, vous ressemblez à un Bradley " Et il a répondu : " Eh bien, c’est mon deuxième prénom " et a souri en lui faisant un clin d’œil. »