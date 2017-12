Renaud: Selon son frère jumeau, le chanteur aurait été anéanti par la mort de Johnny Hallyday

Le chanteur Renaud le 28 août 2016. — AFP

Quand une légende de la chanson française rend hommage à une autre légende, ça donne beaucoup d’amour. Après la mort de Johnny Hallyday dans la nuit du 4 au 5 décembre, son vieil ami Renaud aurait été bouleversé par la disparition du Taulier.

Le chanteur s’était confié à Paris Match après l’hommage national organisé pour l’idole des jeunes, où il avait déclaré : « La France a perdu une légende et moi un ami. Je ne fais que pleurer devant ma télé, il ne nous quittera jamais. Il était LA star de la chanson, du rock et du cinéma. Si j’avais su que je l’aimais autant, je l’aurais aimé davantage. »

Son frère jumeau confirme

David Séchan, le mystérieux frère jumeau de Renaud, a tenu à faire part de la difficulté qu’a éprouvé son frère face à la mort de Johnny. « Mon frère a été anéanti par la mort de Johnny. D’abord parce que ce sont deux dinosaures de la chanson, et que, comme il n’est pas dans une forme olympique, il a peut-être même pensé "Le prochain, c’est moi", comprenant qu’il n’est pas immortel. En tout cas, je sais que ça l’a beaucoup affecté, qu’il a passé ses journées devant la télé à regarder les hommages », a-t-il indiqué à France Dimanche dans le numéro paru en kiosque ce vendredi 29 décembre.

Le frère de Mister Renard tient également à montrer la sincérité dans les paroles de son jumeau, qui était monté sur scène en 2003 aux côtés du Taulier au Parc des Princes : « Et puis comme il l’a si joliment écrit : "Si j’avais su que je l’aimais autant, je l’aurais aimé davantage." Il a une grande pudeur des sentiments, et ne parvient pas à dire aux gens qu’il les aime, alors qu’il les aime profondément. Et quand ils disparaissent, mon frère regrette de ne pas le leur avoir dit suffisamment ».