France Gall hospitalisée en soins intensifs pour une «infection sévère»

France Gall, le 31 janvier 2017 à Paris, lors de la cérémonie des Globes de Cristal. — BENHAMOU LAURENT/PJB/GHNASSIA ANTHONY/SIPA

Deuxième hospitalisation pour la chanteuse. France Gall a été admise à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour une infection sévère, a annoncé mercredi soir sa chargée de communication Geneviève Salama, confirmant une information du magazine Ici Paris.

« Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu’elle a en effet été hospitalisée pour raison d’infection sévère et qu’elle est actuellement soignée », a indiqué Geneviève Salama dans un communiqué transmis à l'AFP.

Peu présente ces derniers temps

La chanteuse âgée de 70 ans a fait très peu d’apparitions médiatiques ces derniers mois. Après le lancement de sa comédie musicale Résiste, elle avait été victime d'un malaise en février 2016 et avait séjourné au sein du même établissement. Sa société de production avait alors annoncé que France Gall avait subi une « intolérance médicamenteuse ».

La chanteuse de Si maman si n’était pas non plus présente à la Madeleine pour l’hommage national organisé à l’occasion de la mort de Johnny Hallyday. France Gall a été vue la dernière fois à la 11e cérémonie des Globes de Cristal au Lido de Paris, en janvier 2017, avant d’être présente deux mois plus tard lors de l’inauguration d’une exposition consacrée à son ami Serge Gainsbourg.