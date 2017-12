Kate Middleton, Meghan Markle, et leurs chéris, la photo qui fait le tour du monde

Tous ensemble pour la première fois ! Le prince William, Kate Middleton, Meghan Markle et le prince Harry ont passé le jour de Noël ensemble à Sandrigham. Une admiratrice, Karen Anvil, a fait LA photo que tous les quotidiens britanniques se sont arrachée : la duchesse de Cambridge, enceinte, et la fiancée du prince Harry ensemble pour la première fois en public.

Le cliché a été pris sur le chemin menant à l’église Sainte-Marie-Madeleine où la famille royale britannique en grand comité a assisté à la messe de Noël. Meghan Markle a été invitée par la reine Elizabeth II à participer au déjeuner de Noël avec la famille royale, alors qu’elle n’est pas encore mariée avec le prince Harry. Une grande première, ni Lady Diana, ni Kate Middleton n’avaient eu cet honneur.

Ce déjeuner est le point d’orgue du grand rassemblement familial que la reine organise en son fief de Sandringham House, dans la campagne du Norfolk. L’admiratrice, une mère célibataire de 39 ans venue d’une commune voisine, a réussi à prendre une photo où les deux couples princiers sont côte à côte : la duchesse de Cambridge, enceinte, main dans la main de son époux, l’actrice américaine, au bras de son fiancé.

Une image qu’aucun des professionnels présents n’a pu réaliser aussi bien qu’elle : lorsqu’ils ont été mitraillés par les photographes, Kate et Meghan n’étaient jamais l’une à côté de l’autre. Le cliché a fait le tour du monde.

Great photo of William, Kate, Harry and Meghan. Many in the crowd got better photos than those in the press pen because of the angle on the way in. https://t.co/EnsnQ6U1qN