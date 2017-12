Par respect pour sa compagne, le prince Harry renonce à la chasse royale du «Boxing Day»

Le Prince Harry et sa fiancée, Meghan Markle — WENN

Mais quel prince charmant ce Harry. Le fils de Lady Diana a refusé de participer à la traditionnelle chasse de Noël orga­ni­sée par la famille royale britan­nique au lendemain de Noël rapporte Paris Match. En cause, Meghan Markle, sa compagne, très enga­gée pour la lutte contre la maltraitance des animaux et qui ne voit pas d’un bon œil cette pratique ancestrale.

Ce mardi 26 décembre, c’est donc le frère d’Harry, le Prince William, et leur père, le Prince Charles qui seront présents pour l’événement. Le petit dernier de la famille royale s’est privé d’une de ses passions par amour pour sa femme, lui qui participe à cette tradition du Boxing Day depuis ses 12 ans.

Meghan s’impose

Pas encore marié au Prince Harry, l’ancienne actrice de Suits : avocats sur mesure a déjà passé son premier Noël avec Elizabeth II, et a suivi la messe en compagnie de Kate Middleton à Sandrigham.

S’il semblerait qu’elle a su trouver sa place au sein de la famille royale, elle a aussi réussi à convaincre son fiancé de refuser de participer à un événement qu’il connaît depuis ses 12 ans. Interrogé par le quotidien britannique The Sun, une source proche du palais royal a expliqué que « ce Boxing Day a toujours été un problème. Meghan est la garante des droits des animaux et n’aime la chasse sous aucune de ses formes. Harry adore ça, et a toujours parti­cipé à cette jour­née. Mais si cela signifie de mettre fin à une tradition royale de longue date pour éviter de la boule­ver­ser, alors cela doit se passer ainsi. »

My loves #adoptdontshop #happysunday A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Oct 23, 2016 at 2:59pm PDT

Sur son compte instagram, plusieurs photos montrent sa lutte contre la maltraitance sur les animaux. Elle a d’ailleurs récemment adopté deux chiens : Bogart et Guy.