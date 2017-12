La fin d’une tournée géante qui aura attiré 400 000 spectateurs, la sortie d’un livre-confession, un nouveau couple, un tournant dans sa carrière et… un déménagement. M. Pokora change tout en cette fin d’année 2017. Il avait déjà annoncé qu’en 2018, il se tiendrait éloigner de la scène et du monde de la musique pour prendre du recul et, peut-être, entamer une carrière d’acteur. On sait également qu’il est désormais en couple avec Christina Milan. Et on apprend aujourd’hui qu’il s’apprête à quitter la région parisienne.

Salon lumineux et salle de sport

Closer révèle que Matt Pokora a mis en vente sa « demeure de prestige » de région parisienne, une maison contemporaine située à Suresnes (Hauts-de-Seine). C’est l’agence parisienne de Stéphane Plaza qui sera chargé de vendre le bien du chanteur dont le prix a été fixé à 1,3 million d’euros. La demeure fait 171 m² et compte deux chambres, un dressing, une salle de bain et « un vaste salon lumineux donnant de plain-pied avec une cuisine américaine aménagée et équipée » mais également, une salle de sport, une buanderie et une autre chambre au rez-de-jardin.

Où Matt Pokora posera-t-il ses bagages pour son année de césure ? Peut-être à Los Angeles, où réside sa compagne la plupart du temps, à moins qu’il n’opte pour un retour aux sources à Strasbourg, d’où il est originaire. C’est très beau à cette époque de l’année en plus.

B.C.