VIDEO. Les chanteuses Katy Perry et Taylor Swift feraient la trêve des confiseurs

Non, vous ne rêvez pas : le plus grand conflit larvé depuis la Guerre froide est sur le point de prendre fin : Katy Perry et Taylor Swift seraient prêtes à se réconcilier. Selon E! News, le titre Bad Blood et ses attaques à peine dissimulées ne seraient qu’un écran de fumée.

Les deux stars de la pop se seraient en réalité réconciliées il y a déjà un moment et continueraient à jouer les meilleures ennemies pour le fun… et peut-être aussi parce que c’est rentable.

La réconciliation

Certains signes donnent du crédit à ces suppositions. Des rumeurs laissent entendre que Katy Perry ferait une apparition dans le futur clip de Taylor Swift consacré à son titre End Game. Comme dans toutes les réconciliations de portée internationale, voire planétaire, la mise en scène est primordiale.

Et à l’instar des grandes poignées de main historiques, nul doute que ces retrouvailles marqueront le début d’une nouvelle ère de paix et d’amour…