Anniversaire de mariage d'Elisabeth II et du prince Philip: Ce que vous ne saviez peut-être pas sur le couple royal

Elisabeth II et le prince Philip célèbrent leurs 70 ans de mariage — Matt Holyoak/AP/SIPA

Il y a soixante-dix ans jour pour jour,Elisabeth II et le prince Philip se disaient oui. Ce lundi, le couple célébrera ses noces de platine en famille, au château de Windsor, et les cloches de l’abbaye de Westminster, où ils se sont mariés le 20 novembre 1947, résonneront à Londres pour leur rendre hommage. Si après 70 ans de mariage, Elisabeth (91 ans), et Philip (96 ans), doivent se connaître par cœur, vous, connaissez-vous bien le couple royal ? 20 Minutes vous propose un petit quiz pour tester vos connaissances sur le sujet.

