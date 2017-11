Serena Williams et Alexis Ohanian le 1er mai 2017 à New York. — Timpone/BFA/Shutterstoc/SIPA

Vendredi 17 novembre

Serena Williams et Alexis Ohanian se sont mariés

Serena Williams et Alexis Ohanian se sont dits « oui » ce jeudi, soit onze semaines après la naissance de leur fille, Alexis Olympia Ohanian Jr. Le mariage a été célébré en toute discrétion au Contemporary Arts Center de la Nouvelle-Orléans et, comme le rapporte People, tout le gratin du showbiz américain était présent à l’événement (Beyonce, Ciara, Kim Kardashian, Eva Longoria, etc.). D’après le Daily Mail, 250 invités étaient rassemblés et la cérémonie aurait coûté un million de dollars.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jul 6, 2017 at 6:17am PDT

Justin Bieber et Selena Gomez officiellement ensemble

Justin Bieber et Selena Gomez ont officialisé leur amour en s’embrassant en public. L’image a été capturée alors que Selena et Justin se trouvaient à un match de hockey amateur que disputait l’interprète de Sorry. Comme le relate E!, la jeune femme y avait apporté son petit chiot, Cavalier King Charles, un cadeau de son ex. Justin un jour, Justin toujours.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Oct 20, 2017 at 11:35am PDT

🐺🐺 A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Oct 24, 2017 at 10:04am PDT

Kim Kardashian loyale envers ses sœurs

Le clan Kardashian-Jenner aurait une règle d’or : la loyauté. Et ça, Kim Kardashian l’a bien montré sur le plateau de The Late Late Show. Au cours de la séquence de Spill Your Guts Or Fill Your Guts (« Renverse tes tripes ou remplis tes tripes » en français), le présentateur britannique James Carden lui a demandé de confirmer les rumeurs des grossesses de ses sœurs Khloé Kardashian et Kylie Jenner, Kim a cependant préféré boire une gorgée d’un smoothie aux sardines que de trahir ce secret de polichinelle.

Et alors que le public s’esclaffait de dégoût, Kim K. recrachait le breuvage dans un seau. « Wow ! Comment c’était ? », lui a alors demandé James Carden. « Dégueulasse ! », a répondu Kim Kardashian. Les Kardashian-Jenner semblent bel et bien prêtes à tout pour protéger leur vie privée.

@violetgrey 📸 @benhassett A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Nov 16, 2017 at 9:17am PST

Naomi Mackako