Elon Musk a eu le cœur brisé par le départ d'Amber Heard

En juillet dernier, Elon Musk présentait en grande pompe son tout nouveau modèle de voiture électrique, la Tesla Model 3. Il était difficile de s’en douter en voyant l’industriel de génie animer l’événement, mais il avait le cœur brisé, comme il l’a révélé à Rolling Stone.

En effet, il venait de se séparer de l’actrice Amber Heard, ce qui l’a profondément affecté. D’autant que qu’il ne semblait pas s’attendre au départ de l’actrice.

Sévère

« J’étais vraiment amoureux, et ça m’a sérieusement blessé, » a-t-il expliqué dans cet entretien effectué au mois d’août. « J’ai connu une douleur émotionnelle sévère durant les dernières semaines. Sévère. J’ai dû rassembler chaque gramme de volonté pour être capable de présenter le Model 3 et ne pas avoir l’air du mec le plus dépressif du monde. »

Elon Musk a réussi à se relever tant bien que mal, avec des boissons énergisantes et en s’obligeant à voir des gens positifs. Ces confidences étonnent d’autant plus qu’on a du mal à imaginer un des hommes les plus influents de la planète dans une telle détresse. Mais comme il l’a dit ensuite, « si je ne suis pas amoureux, si je ne suis pas dans une relation de long terme, je ne peux pas être heureux. »