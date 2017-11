«Plus belle la vie»: La comédienne Laetitia Milot annonce être enceinte de trois mois

Laetitia Milot lors d'une séance de dédicaces à Marseille, en juin 2017. — JULIE REGGIANI/SIPA

« Toujours garder espoir. Nous sommes heureux de vous annoncer que je suis enceinte ! » La comédienne Laetitia Milot a ainsi annoncé sur Twitter mardi que son mari, Badri, et elle attendaient un heureux événement.

Toujours garder espoir. Nous sommes heureux de vous annoncer que je suis enceinte! Continuons le combat contre l’endométriose!

Merci pour votre soutien. #endometriose #enceinte #combat @EndoFrance_ONG pic.twitter.com/P9FLISAqjW — Laetitia MILOT (@LMilotOfficiel) November 14, 2017

La nouvelle est d’autant plus réjouissante que la jeune femme souffre d’endométriose, une maladie chronique qui peut provoquer des problèmes de fertilité. Laetitia Milot a subi en mars une opération pour augmenter ses chances de porter un enfant.

« Pour l’instant, tout va bien »

Elle a appris qu’elle était enceinte après que son médecin lui a prescrit une prise de sang, à la fin de l’été. Elle a attendu trois mois pour l’annoncer publiquement. « Nous avions des craintes (…) mais comme je ne peux plus vraiment cacher mon ventre qui s’arrondit… », confie-t-elle à Gala en précisant que « pour l’instant, tout va bien » et que sa gynécologue suit l’avancée de sa grossesse « mais pas davantage qu’une autre femme ».

« Superstitieuse », la star de Plus belle la vie ne veut pas connaître le sexe de son bébé pour le moment. « Badri, lui, est à fond, il me fait des propo­si­tions [de prénom], mais je lui rappelle que nous avons tout le temps d’en parler. Nous n’avons encore rien acheté, ni vête­ment, ni mobi­lier, c’est trop tôt. On encaisse encore l’heu­reuse nouvelle ! », raconte-t-elle à Gala.