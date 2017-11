Mercredi 15 novembre

The Rock déclare sur Twitter qu’il restera l’homme le plus sexy au monde

Dwayne Johnson aka « The Rock » avait reçu le titre de l'homme le plus sexy au monde de 2016 (« Sexiest Man Alive of 2016 »). Son corps musclé, tatoué, ses talents culinaires et son statut d’adorable papa avaient fini de convaincre la rédaction du magazine People. Ce mercredi, alors que son règne touche à sa fin et que son successeur doit être nommé, l’acteur a rappelé sur Twitter qu’il resterait le plus sexy qu’importe la personne qui serait élue.

Let’s all just take a moment to recognize @people’s Sexiest Man Alive will always be the 6’5 260lbs of tattooed brown eyed soul. And clearly there’s lots of steamy cheese on this pizza I’m serving. That is all. Let’s get back to work. https://t.co/Dw0lBt84JN — Dwayne Johnson (@TheRock) November 13, 2017

« Prenons tous un instant pour reconnaître que l’homme le plus sexy de @People sera toujours le tatoué d’1m96 et 118 Kg, aux yeux bruns. Et clairement, il y a beaucoup de fromage torride sur la pizza que je sers. C’est tout. Au travail. »

Kylie Jenner organise à son tour sa « baby shower »

Kylie Jenner aurait reçu une trentaine d’invités dans son jardin à l’occasion de sa « baby shower », selon une source citée par la chaîne américaine E!. Des roses recouvraient les murs et des pétales parsemaient la piscine gigantesque de la maison de la plus jeune des sœurs Kadarshian. Le thème de la petite réception donnée en l’honneur du futur bébé était « brunch pyjama ». Dès l’entrée, un pyjama en soie, des pantoufles cosy et une assiette garnie d’omelette et de gaufres ont été offerts aux invités.

morning 💞 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Nov 4, 2017 at 8:49am PDT

oh happy day 💞 wearing a new color by @kyliecosmetics "Boy Bye" launching this Halloween along with 10 other shades xo A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Oct 28, 2017 at 5:37pm PDT

« La nourriture était très élaborée et il y avait beaucoup de choix », a précisé la même source. Et d’ajouter : « Chaque invité s’est enregistré et a laissé un petit message à Kylie, les gens ont porté des toasts. » « Kylie est restée assise et a reçu de grands paniers-cadeaux contenant des livres, des vêtements et beaucoup de couches », a également déclaré la source.

La rappeuse Cardi B. veut un mariage tout rouge comme le sang

Alors que l’artiste hip-hop Offset a demandé la main de Cardi B le mois dernier, les préparatifs semblent avoir bien commencé. Comme le rapporte XXL, les fans imaginent déjà un mariage grandiose proche de celui de Gucci Mane et Keyshia Ka’ori Davis [il avait coûté 1,7 million de dollars]. Cardi B a, quant à elle, déjà donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le plus beau jour de sa vie : « Tout le monde portera du rouge », a-t-elle annoncé dans sa story.

NEW YORK MAGAZINE !!!!!! @nymag A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Nov 12, 2017 at 6:58pm PST

La rappeuse est connue pour sa prétendue allégeance au gang du Sang. L’une de ses chansons s’appelle d’ailleurs Red Barz. Quant au surnom « Bardi », il est inspiré du mot « Blood » (« sang » en anglais), la lettre « C » remplaçant le « B ». Le thème rouge de son mariage pourrait être un clin d’œil à la passion de la chanteuse pour l’hémoglobine.

@nycmag ,Available on newstands everywhere !!! A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Nov 13, 2017 at 4:44am PST

Naomi Mackako