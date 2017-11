L'ex d'Olivia Newton-John, porté disparu depuis douze ans, vivrait tranquille au Mexique

Olivia Newton-John et son petit-ami Patrick McDermott, porté disparu depuis 2005 — TAMMIE ARROYO/AP/SIPA

Les rumeurs courent depuis plus d’une décennie. Et si Patrick McDermott, cameraman de métier et petit ami de l’actrice Olivia Newton-John, avait simulé sa mort en 2005 ?

Lorsque les garde-côtes retrouvent son bateau sur la côte américaine, ils retrouvent ses affaires, son portefeuille, mais aucune trace de lui. Après trois ans d’enquête, Patrick McDermott est déclaré mort, mais déjà certains parlent d’une possible fuite et de nombreuses dettes. C’est qu’affirmait, par exemple, le magazine américain Dateline NBC en 2009.

Le tabloïd australien New Idea renchérit aujourd’hui, photo à l’appui. Patrick McDermott serait bel et bien en vie, et coulerait des jours heureux dans un petit village de pêche au Mexique. Selon le détective privé Charlie Parker, à qui l’on doit l’arrestation de l’usurpateur d’identités Frédéric Bourdin, il ne fait presque aucun doute qu’il s’agit de lui, il en est sûr à 90 %. Et Olivia Newton-John dans tout ça ? Elle ne l’a pas attendu et s’est mariée en 2008.