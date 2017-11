Lundi 13 novembre

The Weeknd et l’ex de Justin Bieber, Yovana Ventura, ensemble ?

The Weeknd a été vu en train de tenir la main de Yovana Ventura, vendredi soir. L’interprète de Earned it et l’ex de Justin Bieber sont arrivés ensemble à la soirée d’anniversaire de French Montana. Une source a confirmé à US Weekly que Yovana et The Weeknd étaient en couple. « The Weeknd a tenu la main de Yovanna Ventura toute la nuit », a assuré une autre source. Et de préciser : "Ils sont arrivés ensemble, main dans la main. Ils sont restés deux bonnes heures et partout où ils allaient, ils se tenaient par la main." Une autre source a, elle, ajouté : « Il la faisait défiler. [The Weeknd] essayait de faire comprendre qu’il était avec elle. Ils étaient très affectueux [l’un envers l’autre] et ne se sont pas séparés de la soirée. »

Beyoncé et Jay Z de sortie avec leurs jumeaux

Beyoncé et Jay Z se sont montrés avec leurs jumeaux pour la première fois depuis cinq mois. On n’avait pas revu les deux adorables petites bouilles depuis le shooting post-naissance. Vendredi, la petite famille en séjour dans un manoir de Miami [sans doute en attendant le concert de Jay Z à Orland] a été aperçue avec les petits derniers, Sir et Rumi Carter. Le premier porté par Queen B et le second par sa grand-mère paternelle, Gloria. Tina Knowles, la maman de Beyoncé, était également de la partie. Tous affichaient une bonne mine et un air détendu. Les nuits avec les deux nourrissons ne semblent pas très chaotiques chez les Carter-Knowles.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

Kim K : la baby shower de son troisième bébé toute en fleurs

L’arrivée du troisième enfant du couple Kardashian-West est imminente. Samedi, Kim Kardashian a dévoilé dans ses stories sur Snapchat et Instagram des clichés du décor de sa baby-shower. La petite réception dont le thème était « Tea for 3 » (Un thé pour trois) s’est déroulée dans la splendide demeure de Bel-Air du couple, qui a fait appel à une mère porteuse.

mood A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Nov 11, 2017 at 2:35pm PST

Kim et Kanye ont récemment vendu leur maison à 17,8 millions de dollars. Ils ont donné cette ultime fête avant leur déménagement à Hidden Hills. La décoration de la baby-shower était rose, essentiellement faite de cerisier et de fleurs. Une manière évidente de révéler le sexe du futur bébé. La famille et des amis de Kim étaient présents, parmi lesquels Christine Teigen, la femme de John Legend. Si certaines des sœurs de Kim K n’ont pas posté de photos de l’événement sur les réseaux sociaux, Khloé Kardashian, elle, a publié sur Instagram des photos de sa tenue, une jolie robe couleur lavande qui dissimulait son Baby Bump.

💜 Cherry Blossoms and Tea for baby number three 💜 #KKW A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Nov 11, 2017 at 7:41pm PST

Naomi Mackako