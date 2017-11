Un acteur américain a accusé le producteur de musique et de télévision Benny Medina, connu pour être le manager de célébrités comme Jennifer Lopez, d’avoir tenté de le violer il y a neuf ans. Ces accusations, démenties par les avocats de Benny Medina, sont les dernières en date depuis le début de l’affaire Harvey Weinstein.

Jason Dottley, 36 ans, a affirmé que Benny Medina, 59 ans, avait tenté de le violer en décembre 2008 dans sa maison de Los Angeles où il avait été invité avec un ami. Dottley a raconté au magazine The Advocate que Medina l’avait jeté sur un lit et « a mis sa langue dans [sa] bouche », devenant agressif et appuyant fortement sur son cou avec son avant-bras, alors qu’il résistait et l’implorait de s’arrêter. Le retour de l’ami de Dottley, qui était parti nager, a mis fin à l’agression.

Déémenti du manager

« Benny Medina dément catégoriquement les allégations de tentative de viol », selon un communiqué au magazine People de ses avocats, Howard Weitzman et Shawn Holley. Dottley a également assuré que le producteur lui avait envoyé un message après l’agression en le voyant dans la rue avec son mari de l’époque. « C’était quelque chose comme "est-ce que c’est lui le mari que je dois faire tuer si je veux t’avoir ?" », a dit l’acteur.

Jason Dottley a déclaré à People s’être senti « impuissant » durant et après l’attaque présumée. « Vous n’essayez pas de violer quelqu’un et ensuite le menacer de tuer son mari par texto si vous n’avez absolument aucune crainte en agissant ainsi, a-t-il ajouté. Cela ne pouvait pas être la première fois. »

Sa vie a inspiré « Le Prince de Bel-Air »

Benny Medina a débuté avec l’aide du producteur légendaire Berry Gordy, travaillant avec des vedettes de Motown comme The Temptations ou Smokey Robinson. Il a également travaillé pour Warner Brothers avec Prince, Madonna et Chaka Khan.

Sa vie a inspiré la série télévisée Le Prince de Bel-Air. Outre Jennifer Lopez, il a été le manager de Will Smith et Mariah Carey. Il a également travaillé comme producteur pour la télévision et le cinéma.

