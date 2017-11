VIDEO. L'acteur Chuck Norris arrête sa carrière pour s’occuper de sa femme malade

Chuck Norris a annoncé qu'il arrêtait sa carrière pour s'occuper de son épouse. — 20 minutes - Slideshow

Chuck Norris, alias Walker Texas Ranger, alias le pro-des-arts-martiaux-qui-casse-la-tête-de-tous-les-méchants-au-ciné-et-à-la-télé, alias l'inspiration des «Chuck Norris facts», a décidé de raccrocher son étoile. C’est pour des raisons familiales qu’à 77 ans, l’acteur a décidé de prendre sa retraite. Après 50 ans de carrière, il souhaite désormais s’occuper de son épouse malade.

« J’ai dû renoncer à ma carrière »

Chuck Norris a expliqué à CBS News qu’il voulait s’occuper de sa femme malade, « empoisonnée » selon lui par un produit injecté en 2013 avant une IRM, le gadolinium. « Désormais, je consacre toute ma vie à prendre soin d’elle autant que je le peux. Vous savez, j’ai dû renoncer à ma carrière d’acteur. »

Gena O’Kelley doit désormais bénéficier de nombreux soins coûteux en Chine, pour l’équivalent de deux millions de dollars. « Je me sens extrêmement mal par rapport aux gens qui traversent ces épreuves et qui n’ont pas, contrairement à nous, l’argent nécessaire pour un traitement », explique l’acteur.

Des brûlures et des dégâts au cerveau

Sa femme se plaint en effet de brûlures, de problèmes rénaux et a perdu beaucoup de poids. « Je suis restée au lit avec une intraveineuse pendant cinq mois, avec une assis­tance médi­cale 24 heures sur 24. Chuck dormait à côté de moi sur le canapé, il n’est jamais parti, raconte Gena O’Kelley. J’ai eu d’horribles dégâts au cerveau : je ne pouvais plus penser, je n’arri­vais plus à arti­cu­ler, ma mémoire défaillait, j’avais des faiblesses muscu­laires. »

Le couple ne va pas en rester là. Il a porté plainte contre le fabricant du produit et réclame 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros) de dommages et intérêts.

