A 57 ans, Hugh Grant est plutôt heureux de ne plus être cantonné aux comédies romantiques. Certes, sa carrière a été lancée par ses rôles dans des films Quatre mariages et un enterrement et Coup de foudre à Nothing Hill, mais il a d’autres envies. Aujourd’hui, il a plus de marge de manœuvre et peut se concentrer sur des projets plus sérieux.

D’ailleurs, il s’est exprimé sur ce sujet et on peut retrouver ses propos sur Hollywood.com. « C’est difficile de les faire [les comédies romantiques] sans être ennuyeux ou ringard. Alors quand on commence à t’offrir des rôles plus nuancés avec des notes plus sombres et plus de contraste, c’est un soulagement. »

De nouvelles directions

Ces dernières années, Hugh Grant a cherché à battre en brèche une image trop policée en choisissant des rôles plus dramatiques. C’était le cas dans Cloud Atlas réalisé par Florence Foster Jenkins, même si son dernier film est une comédie familiale, Paddigton 2.

Il y joue un acteur finissant, Phoenix Buchanan. Mais le rôle n’était pas inintéressant pour autant. « J’ai aimé tourner en dérision la folie et la psychose de tout acteur, ce narcissisme impossible, cet amour-propre et cette insécurité. Au fond, c’est ça d’être comédien. »

20 Minutes avec agences