Terry Crews, acteur d'«Expendables», porte plainte contre son agresseur

L'acteur Terry Crews

Terry Crews a demandé à la justice de se pencher sur l’agression sexuelle qu’il avait évoquée sur son compte Twitter il y a un mois. Comme l’a annoncé TMZ en premier, il a déposé plainte auprès de la police de Los Angeles, une information confirmée par le Capitaine Cory Palka du LAPD à Variety.

This whole thing with Harvey Weinstein is giving me PTSD. Why? Because this kind of thing happened to ME. (1/Cont.) — terrycrews (@terrycrews) October 10, 2017

My wife n I were at a Hollywood function last year n a high level Hollywood executive came over 2 me and groped my privates. (2/cont.) — terrycrews (@terrycrews) October 10, 2017

Terry Crews avait dénoncé, sur Twitter, les agissements d’un « ponte de Hollywood » qui lui avait notamment « attrapé les parties génitales » lors d’une soirée mondaine où l’acteur de The Expandables se trouvait avec sa femme.

Grand ménage

S’il n’a pas nommé l’homme en question, Variety affirme qu’il s’agit d’Adam Venit, ancien responsable de WME, une agence représentant de nombreux acteurs et réalisateurs. Adam Venit a été démis de ses fonctions et l’agence enquête en interne suite à ces allégations.

I was going to kick his ass right then— but I thought twice about how the whole thing would appear. (4/cont.) — terrycrews (@terrycrews) October 10, 2017

Terry Crews, de son côté, avait déclaré au début du mois qu’il n’avait pas porté plainte, de peur des conséquences sur sa carrière. Les récentes révélations et dépôts de plainte contre Harvey Weinstein mais aussi d’autres, comme Kevin Spacey ou encore le réalisateur James Toback, semblent l’avoir encouragé à faire appel à la justice. Les faits qu’il dénonce datent de 2016 et ne sont donc pas prescrits.