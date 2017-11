VIDEO. Accusé de viol, l'acteur Ed Westwick nie en bloc... La police ouvre une enquête...

L'acteur Ed Westwick, qui incarne Chuck Bass, sur le tournage de la série "Gossip Girl", le 22 juillet 2009. — Charles Sykes / Rex Fea/REX/SIPA

Après les accusations de viol de la jeune comédienne Kris­tina Cohen, l’acteur Ed Westwick, interprète de Chuck Bass dans Gossip Girl, a réagi sur Twitter et nié en bloc : « Je ne connais pas cette femme. Je n’ai jamais forcé une femme, d’aucune manière. Je n’ai certainement jamais commis de viol. » Ce serait donc parole contre parole.

« Elle était en état de choc »

Sauf que, comme le révèle le site Deadline Hollywood, Kirstina Cohen a depuis déposé plainte pour viol à la police de Los Angeles. Elle était accompagnée de deux témoins. Son ami et acteur Blaise Godbe Lipman, chez qui elle avait laissé sa voiture avant de se rendre à la soirée chez Ed Westwick en février 2014 : « Elle est revenue le lende­main matin et m’a tout expliqué. Elle était en état de choc. Ça ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un viol. » La sœur de Kristina confirme également qu’elle lui avait tout raconté, à elle et à leur autre sœur. Une enquête a été ouverte.