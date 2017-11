Mercredi 8 novembre

Les rumeurs sur la grossesse de Kylie Jenner remises en question

Kylie Jenner serait enceinte. La rumeur court depuis un certain temps déjà, et plusieurs éléments laissent penser que la jeune femme de 20 ans attend un bébé. L’un de ses derniers posts sur Snapchat a tout remis en question. En voyage avec sa soeur Khloé, la jeune Kylie fait des emplettes et photographie le tapis de caisse. Et bim... au milieu des sachets de chips et des friandises se cache une discrète boîte de tampons. Enceinte, Kylie achèterait des tampons ? La question se pose même si les fans soulignent que cet achat pourrait être à destination de quelqu'un d'autre… sauf que l’unique personne qui l’accompagne n'est autre que sa sœur Khloé, présumée enceinte elle aussi. Le mystère plane toujours.

Call it what you want 😶 #notbecauseheownsme A post shared by Sarah Hyland (@sarahhyland) on Nov 7, 2017 at 6:23pm PST

hmm whys kylie buying tampons if she’s pregnant🤔 @KylieJenner pic.twitter.com/iPGJz8f4rD — Cara Fagan (@CaraHoran212) November 5, 2017

« Hmm pourquoi Kylie achète-t-elle des tampons si elle est enceinte ? »

Sarah Hyland en couple mais n’appartient à personne… comme Taylor Swift

L’actrice de Modern Family a posté sur son compte Instagram une photo d’elle en compagnie d’une autre jeune femme sur laquelle elle porte un collier aux initiales de son petit ami actuel, Wells Adams. La jeune femme de 26 ans a accompagné son cliché d’une légende inspirée des paroles de la chanson Call It What You Want de Taylor Swift : « Call It What You Want #Notbecauseheownsme » (Appelle cela comme tu veux #Pasparcequilmepossède). La photo coupée au niveau de la bouche met en évidence la lettre « W » du pendentif. A l’origine Taylor Swift chantait ces mots pour son petit ami, l’acteur Joe ALwyn.

He puts up with me 😝❤️ A post shared by Sarah Hyland (@sarahhyland) on Nov 5, 2017 at 2:44pm PST

Jill Scott et son mari divorcent

La chanteuse Jill Scott et son mari Mike Dobson ne sont plus ensemble. Après dix-huit mois de vie commune, leur mariage bat de l’aile. Comme le relate People, d’après des documents de la cour, les deux anciens amants sont « trop différents et une conciliation semble impossible ». Parmi les motifs de leur séparation se trouve également, « une conduite conjugale inappropriée » qui pourrait rendre « la cohabitation dangereuse ». Ils ne vivraient plus ensemble depuis le 5 septembre dernier. Ils se sont mariés en juin 2016, leur union soudaine avait surpris bon nombre de personnes.

Thank You Atlanta!! #onemusicfest was amazing!!! #OMF2017 A post shared by Jill Scott (@missjillscott) on Sep 9, 2017 at 8:40pm PDT

Naomi Mackako