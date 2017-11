Affaire Weinstein: Uma Thurman attend de se calmer avant de parler (et ça risque de faire mal)

U.S. actress Uma Thurman poses with the scissors used to cut the red ribbon during the unveiling of a Christmas-themed shop window displayed at Le Printemps department store in Paris, Thursday Nov. 3, 2016. (AP Photo/Francois Mori)/ZFM114/16308639352149/1611031849 — Francois Mori/AP/sipa

« Quand je serai prête, je dirai ce que j’ai à dire. » Interrogée sur l’affaire Harvey Weinstein et les accusations de violences sexuelles, Uma Thurman s’est livrée à un exercice de self-control rarement vu à Hollywood et donc vite devenu viral.

C’est à l’avant-première new-yorkaise de son nouveau film, The Parisian Woman, que l’actrice a été invitée par l’émission Access Hollywood à réagir. « Je n’ai pas de déclaration toute prête pour vous, a-t-elle déclaré les dents serrées, parce que je ne suis pas une enfant, et j’ai appris que quand je parle sous le coup de la colère, je regrette généralement ma manière de m’exprimer. »

Puis elle a conclu : « J’attends donc de me sentir moins en colère. Et quand je serai prête, je dirai ce que j’ai à dire. » Ça risque de faire mal, car la comédienne a beaucoup travaillé avec Harvey Weinstein, sur les films qu’elle a tournés avec Quentin Tarantino. La vidéo a depuis été reprise de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, à commencer par Asia Argento sur Twitter : « Chère Uma Thurman, que la paix soit avec toi et ton âme. Nous avons besoin de ta voix puissante. »

Dear #UmaThurman may peace be with you and your soul. We need your strong voice, it truly is commanding https://t.co/Wdom7pBEM4