Justin Bieber et Selena Gomez vont à la messe ensemble… La guitare de Prince vendue à 700.000 dollars…

Selena Gomez le 5 novembre 2017 à Los Angeles. — X17/SIPA

Lundi 6 novembre

Selena Gomez et Justin Bieber inséparables

Selena Gomez et Justin Bieber sont de plus en plus proches. Ils ont été vus plusieurs fois ensemble au cours du week-end, notamment à l’église Hillsong de Los Angeles. Le vendredi, ils se sont rendus à un événement de l’église au Microsoft Theater. Ils y sont retournés à deux reprises le samedi. Mais il semblerait que les deux enfants du show-business ne passent pas leur temps à prier lorsqu’ils sont en compagnie de l’un et l’autre. En effet, comme le rapporte People, le vendredi soir après avoir quitté le Microsoft Theater, Justin Bieber a privatisé le restaurant Morton’s Steakhouse du centre-ville de Los Angeles. De 22h à minuit il y a été seul avec sa belle. Un proche de l’interprète de What Do You Mean a confié que la star espérait que Selena Gomez fixe le statut de leur relation au cours de ce dîner. « Il essaie de prendre son temps [avec Selena], mais ça ne marche pas vraiment. Il est trop excité de passer du temps avec elle », a déclaré la source à People.

Une des guitares de Prince vendue à 700.000 dollars

A post shared by PRINCESTAGRAM (@prince) on Apr 14, 2016 at 9:05am PDT

Samedi, après une guerre des enchères, la guitare « cloud » bleu sarcelle du feu prince de la pop a été vendue pour la modique somme de 700.000 dollars. Selon Page Six, c’est beaucoup plus qu’attendait Julien’s Auction, la société organisatrice de l’événement qui l’estimait entre 60.000 et 80.000 dollars. D’autres objets ayant appartenu à des légendes de la musique ont été présentés. Ainsi, un gant à strass noir et blanc de Michael Jackson a été emporté au prix de 102.000 dollars et la veste rouge en peau de serpent qu’il portait dans le clip de Beat It a trouvé un nouvel acquéreur pour la somme de 118.000 dollars.

Lamar Odom fait un malaise en boîte de nuit

Had a great time last night at Maxim’s Halloween Event. A post shared by Lamar Odom (@lamarodom) on Oct 22, 2017 at 10:04am PDT

Dans la nuit de samedi, Lamar Odom, l’ancienne star de la NBA a fait un malaise au club Bootsy Bellows à Los Angeles. Aux alentours de 2h du matin des membres du personnel et des clients se sont rendu compte que l’ex de Khloé Kardashian semblait s’évanouir. Très vite la sécurité est venue lui porter de l’aide. Une personne qui a filmé la scène raconte que la star avait bu quelques heures avant de s’écrouler… peut-être un peu trop ? TMZ rapporte qu’un représentant de l’ancien joueur a expliqué que le double champion de la NBA a subi une déshydratation après une séance de sport intensive en ajoutant qu’il faisait très chaud dans la boîte mais qu’à présent « Lamar va bien ». En 2015, il avait déjà failli succomber d’une overdose. On notera qu’aujourd’hui est le 38ème anniversaire de Lamar Odom !

😟c'est triste — Donald Habib Bonou (@D_HB_) November 6, 2017

Given a second chance at life and wasting it away . Sad — Lisa Papulias Wilson (@lisamwilson559) November 5, 2017

« La vie lui offre une seconde chance et il la gaspille. Triste. »