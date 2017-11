L'acteur de «Malcolm» et «Veronica Mars» Brad Bufanda est mort à 34 ans

L'acteur Brad Bufanda, en juin 2004. — Picture Perfect/Shutter/SIPA

Il avait fait quelques apparitions dans Malcolm et avait eu un rôle plus important dans la série Veronica Mars. Brad Bufanda a été retrouvé mort, mercredi, à Los Angeles. Selon la police, citée par le Los Angeles Times, l’acteur de 34 ans se serait jeté d’un immeuble. Il aurait laissé un mot dans lequel il évoque ses parents et remercie ses amis.

« Il venait de terminer deux films »

« Nous sommes complètement dévastés, a déclaré son manager dans un communiqué. C’était un jeune acteur extrêmement talentueux, incroyable, et très proche des autres. Il était en train de relancer sa carrière et venait juste de terminer deux films. Nous sommes choqués et attristés par sa mort. »

Plusieurs membres de l’équipe de Veronica Mars lui ont rendu hommage, dont Francis Cappra, l’un des acteurs principaux de la série : « Oh non… Pas Bradley B. Il faut que j’appelle sa mère. Je ne peux pas croire que ça soit vrai, s’il vous plaît. C’est au-delà d’un crève-cœur. Je n’ai pas de numéro pour vous joindre, mais si vous lisez ça, sachez que je vous aime Robin, a-t-il écrit à l’adresse de la famille de l’acteur décédé. Je vais me retirer de Twitter pour un moment. Mais avant, je veux partager ceci : n’hésitez jamais à dire à quelqu’un que vous l’aimez, vous pourriez sauver une vie. Faites-le. »

Oh no.. Not Bradley B. I need to call his Mom. I can't bring myself to believe this is real, please — Francis Capra (@franciscapra) November 3, 2017

This is beyond heartbreaking.. I have no #'s to call, but if you can read this I love you Robin, I am so very sorry. #BradBufanda — Francis Capra (@franciscapra) November 3, 2017

Gotta get off Twitter for awhile. But I have this to share: Never hesitate to tell someone you love them, you might be saving a life. Do it. — Francis Capra (@franciscapra) November 3, 2017

Rob Thomas, également acteur sur la série, a salué le talent de son ami et partagé sa peine : « J’ai le cœur brisé en apprenant la mort de Brad Bufanda, il a fait un super boulot sur Veronica Mars. Mes pensées vont à sa famille. »