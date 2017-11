Beyoncé et Pharrell Williams s’engagent pour la transplantation pulmonaire… Taylor Swift chante son amour pour Joe Alwyn…

Le chapeau porté par Beyoncé lors de sa tournée pourrait rapporté au moins 2.000 dollars. — Daniela Vesco/AP/SIPA

Beyoncé et Pharrell Williams récoltent des fonds pour raccourcir les délais d’attente de transplantation pulmonaire

Beyoncé et Pharrell Williams s’engagent pour une noble cause. Les deux célébrités mettent aux enchères des accessoires emblématiques qui leur appartiennent afin de récolter des fonds pour financer des projets de transplantation pulmonaire. L’argent permettra de contribuer à la réduction des délais d’attentes de greffe des patients.

Pour ce faire, Queen B met aux enchères son fameux chapeau noir aux bords larges qu’elle a porté au cours de la tournée Formation. Dessus ont été inscrits les mots « Avec tout mon amour » et signé « Beyoncé ». Une source a révélé à TMZ que cette pièce pourrait rapporter à elle seule au moins 2.000 dollars. Quand à Pharrell Williams, il propose non pas une mais deux paires originales de la marque Adidas. L’une est du célèbre réalisateur américain, John D. Hancock et comporte un message inspirant au niveau des semelles. L’autre sera faite sur mesure pour l’heureux acquéreur. Les pré-enchères débuteront ce vendredi sur le site Heritage Auction et seront closes lundi.

Taylor Swift chante son amour pour Joe Alwyn

Jeudi, Taylors Swift a sorti le clip vidéo du titre Call It What You Want (Appelle ça comme tu veux) extrait de son dernier album Reputation. Comme le relate People, le texte semble être une révélation des sentiments de la chanteuse de 27 ans à l’égard de son petit ami, Joe Alwyn. La jeune femme y décrit sa relation avec l’acteur et les liens qui les unissent. Déjà dans… Ready For It ? et Gorgeous, Taylor Swift semblait se livrer sur cette romance qui dure depuis environ un an. Dans Call It What You Want la jeune femme chante véritablement son amour pour son bien aimé et ce qu’il représente pour elle. Comme on peut le voir à travers cet extrait :

« Je veux porter ses initiales sur une chaîne autour de mon cou

Chaîne autour de mon cou

Non parce qu’il me possède

Mais parce qu’il me connaît vraiment

Ce qui compte plus que ce qu’ils peuvent dire »

Channing Tatum fait croire à sa fille de 4 ans qu’il a mangé tous ses bonbons d’Halloween

Mercredi, au cours de l’émission Jimmy Kimmel Live, Channing Tatum a diffusé une vidéo dans laquelle il fait une blague à sa fille de 4 ans, Everly. L’acteur de 37 ans a fait croire à sa fillette qu’il avait mangé tous les bonbons qu’elle avait récoltés pour Halloween. La petite a eu une adorable réaction qui a fait fondre le public, elle a rétorqué à son papa que « ça n’[était] pas drôle » et s’est réfugiée dans les bras de sa maman, Jenna Dewan-Tatum qui a filmé la scène. En papa sympa, Channing a fini par révéler à sa fille qu’il s’agissait d’une blague et lui a rapporté les confiseries cachées. L’acteur lui a adressé un message d’excuse sur le plateau : « Tu as raison, ce n’était vraiment pas drôle, je suis désolé, bébé, j’espère que tu me pardonneras un jour pour ça. »