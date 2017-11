Stars 80: Julie Pietri s’explique après le suicide de l’organisateur d’un concert

FAITS DIVERS Non, les stars des années 80 n’ont pas refusé de venir chanter en Belgique faute du paiement de leurs cachets, affirme sur Facebook l’interprète d’Eve lève-toi…

Après le suicide de l’organisateur belge d’un concert « Stars des années 80 » ayant été obligé d’annuler le spectacle, Julie Pietri a tenu à revenir sur les circonstances du drame.

Celle qui devait participer au show du 22 octobre en compagnie de Phil Barney, Emile & Images et autres Ottawan a affirmé sur Facebook que contrairement à ce qui avait été dit, ce n’est pas parce que les artistes n’avaient pas été payés qu’ils ne s’étaient pas présentés à Grivegnée ( Belgique), où devait avoir lieu le concert.

« Les artistes ne sont en aucun cas responsables »

« Nous souhaitions réagir à tout ce que l’on a pu lire car malgré l’issue tragique de cette affaire, les artistes ne sont en aucun cas responsables de cette situa­­tion et tout était prévu pour qu’ils soient présents et qu’ils assurent leur pres­­ta­­tion ce 22 octobre 2017. Il est regrettable de mettre en cause leur bonne foi alors qu’ils sont victimes de cette tragé­­die », a écrit la chanteuse ce lundi en guise de mise au point.

L’interprète de Eve lève-toi explique également que les artistes concernés n’ont pas pu refuser de se produire sur scène faute de paiement puisque ce dernier n’intervient jamais avant les concerts. « Il est impor­­tant de savoir que le règle­­ment des cachets des artistes, à l’avance, est une fausse infor­­ma­­tion car il est réglé le jour même de la pres­­ta­­tion comme le stipulent les contrats », précise ainsi Julie Pietri dans son post.

Prévenue de l’annulation par SMS

La star des années 1980 raconte aussi ce qui s’est passé le jour du spectacle pour les participants au concert : « La société belge en charge du booking des artistes programmés pour cet événement a contacté par SMS les agents de ces derniers, vers 2 heures du matin, en leur indiquant que la pres­­ta­­tion était annu­­lée sans autre expli­­ca­­tion ».

« Nous nous joignons à la douleur de la famille et leur présentons nos plus sincères condoléances », écrit la chanteuse d’Immortelle en conclusion du message. Francis Nysen, 61 ans, patron de café et organisateur du spectacle, avait mis fin à ses jours le lendemain de l’événement.