«La drogue l'a tué»... Sheila se confie sur la mort de son fils, Ludovic Chancel

La chanteuse Sheila. (Illustration) — HARSIN ISABELLE/SIPA

Ludovic Chancel, le fils de Sheila, est décédé le 7 juillet à 42 ans. Restée un temps silencieuse, la chanteuse a décidé de livrer sa « vérité ». Dans une interview à Paris Match, Sheila confirme que le décès de Ludovic Chancel est dû à une overdose de cocaïne et revient sur son addiction.

« Ludo est mort des suites d’une overdose de cocaï̈ne »

« D’abord, j’avais décidé de ne pas parler de ce drame. Il y a eu tellement de choses inventées, déformées, que je me suis enfermée dans le silence. Mais, aujourd’hui, je dois en sortir pour redonner son intégrité à Ludo mon fils unique », explique l’icône yé-yé de 72 ans.

« Ludo est mort des suites d’une overdose de cocaïne provoquée par l’absorption massive de cocaïne et de benzodiazépine », annonce-t-elle.

Un cliché bouleversant

« Je savais qu’il prenait de la cocaïne depuis quinze ans. Je connaissais mon fils mieux que quiconque et j’ai tout fait pour qu’il s’en sorte. Alors oui, je ne lui donnais plus d’argent, parce que je savais très bien où il finirait », a confié Sheila à l’hebdomadaire. « J’ai participé́ au financement de nombreuses cures pour l’aider à se désintoxiquer. Mais, à l’arrivée, c’est quand même la drogue qui l’a tué », poursuit-elle.

Sheila évoque également l’existence d’une photo choc qu’un ami de son fils lui a montré le jour de son hospitalisation. Sur ce cliché, la star reconnaît « Ludo couché sur le sol, la tête affaissée contre un mur, les bras ballants, en slip et en débardeur, des résidus de poudre blanche dans la bouche et le nez. Quand on voit ça, ce n’est pas quelque chose que l’on efface ou que l’on oublie. »