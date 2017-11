Selena Gomez et Justin Bieber se rapprochent de nouveau… Kylie Jenner et Travis Scott ne sont pas près de se marier…

Le mercredi 1er novembre, Selena Gomez s'est baladée à vélo avec son ex, Justin Bieber. — X17/SIPA

Jeudi 2 novembre

Selena Gomez et Justin Bieber se rapprochent de nouveau

Selena Gomez et Justin Bieber seraient sur la voie de la réconciliation. Mercredi matin, les deux ex-amants ont été vus ensemble, seulement quelques jours après la rupture de l’interprète de Wolves avec le chanteur The Weeknd, c’est leur troisième sortie ensemble. Une source proche de Justin Bieber et Selena Gomez explique que leur amitié n’a rien à voir avec la récente séparation de la chanteuse. Et d’ajouter qu’elle reste en bons termes avec The Weeknd : « C’est fini pour l’instant, mais ils sont toujours en contact ». Justin et Selena ont fait une balade à vélo, en tenue décontractée, Selena portait encore le sweat de The Weeknd, rapporte People. Une source a déclaré que l’interprète de Love yourself serait déterminé à reconquérir l’ancienne star de Disney : « Justin est heureux que Selena soit célibataire. Il espère regagner sa confiance pour qu’ils puissent se remettre ensemble. »

Kylie Jenner et Travis Scott ne sont pas près de se marier

new color by @kyliecosmetics "GOALS" launching this Halloween ❣️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Oct 28, 2017 at 5:57pm PDT

La petite sœur de Kim K sera bientôt maman mais ce n’est pas pour autant qu’elle veut une bague à son annulaire gauche. Comme le rapportent les colonnes de TMZ, Travis Scott et Kylie Jenner sont encore en train d’essayer de comprendre la nature de leur relation et estiment qu’ils ne se connaissent pas depuis suffisamment longtemps pour s’unir pour la vie. Ils ne parleraient jamais mariage mais seulement d’élever leur future fille ensemble. Le bébé est arrivé très vite dans leur relation, alors qu’ils se sont rencontrés en avril, Kylie est tombée enceinte environ un mois après, elle est déjà à cinq mois de grossesse. Une source proche du couple a expliqué que c’est elle qui désirait vraiment avoir un enfant avec le rappeur.

Queen B incarnera Nala adulte dans la prochaine réadaptation du Roi Lion

Compter la reine du r’n’b dans le casting du Roi Lion n’a pas été une chose facile. Comme le relate Vulture, Jon Favreau, le réalisateur du film et Disney ont dû faire la cour à la chanteuse qui après quelques mois a fini par accepter la proposition. C’est via sa page Facebook, que l’artiste a révélé sa participation au projet. Sa collaboration confirme le niveau élevé de la production qui ne compte dans son casting que des têtes d’affiches dont Donald Glover. Le film est attendu pour l’été 2019.