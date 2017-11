Attentat à New York : De Taylor Swift à Jared Leto, les stars américaines envoient tout leur «amour» à la Grosse Pomme

Capture d'écran de la story Instagram de Taylor Swift. — Taylor Swift/Instagram

La première attaque terroriste à New York depuis le 11 septembre 2001. Après Nice et Berlin, un homme a foncé ce mardi sur des cyclistes et des passants dans le sud de Manhattan avec une camionnette, tuant au moins 8 personnes et faisant 11 blessés.

Le suspect, un homme de 29 ans, serait d’origine ouzbèke, selon les médias américains, a été blessé à l’abdomen et emmené à l’hôpital.

De nombreuses stars américaines ont tenu à rendre hommage aux victimes de l’attentat sur les réseaux sociaux.

« Mon cœur est avec toi New York », lance Lea Michelle

Tonight our hearts are with the victims, their families and all the people of New York. Stay safe and stay strong. — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2017

« Ce soir, nos cœurs sont avec les victimes, leurs familles et tous les habitants de New York. Restez en sécurité et restez fort. », a écrit sur Twitter le patron d’Apple Tim Cook.

My heart is with you NYC ❤ — Lea Michele (@LeaMichele) November 1, 2017

« Mon cœur est avec toi New York », a lancé la star de la série Glee, Lea Michelle.

Terror attack in NYC, not far from 9/11. Deepest condolences to the families of those murdered; and those involved who are scarred forever. — Bette Midler (@BetteMidler) November 1, 2017

L’actrice Bette Midler a tenu à adresser ses « plus sincères condoléances aux familles des personnes assassinées » et a témoigné sa sympathie aux témoins « qui seront marqués pour toujours ».

This is a terrible day. Families will be mourning their loved ones tonight. This is an action is the worst of mankind. #NYC — Patricia Arquette (@PattyArquette) October 31, 2017

« C’est un jour terrible. Les familles pleureront leurs proches ce soir », a déclaré la comédienne Patricia Arquette qui condamne « un acte » qui reflète « le pire de l’l’humanité ».

L’acteur Jared Leto envoie tout son « amour à New York en ce jour tragique et déchirant ».

Sending love to NYC on this tragic + heartbreaking day — JARED LETO (@JaredLeto) October 31, 2017

L’actrice Zoe Saldana, dont le cœur est « brisé », « envoie toutes ses prières aux victimes dont la vie a été prise ce jour à New York ».

My heart is broken. Sending prayers to all the victims who's lives were taken today in NYC — Zoe Saldana (@zoesaldana) October 31, 2017

De son côté, le héros de la série Stranger Things, David Harbour estime que la « tragédie de Manhattan est affreuse, triste et inquiétante ». Il envoie tout son « amour » et sa « force » à tous ses « compatriotes new-yorkais »

Unfolding tragedy in Manhattan today is awful, sad and unsettling. My love and strength to all my fellow New Yorkers. — David Harbour (@DavidKHarbour) October 31, 2017

« Restez en sécurité ce soir », conseille Lena Dunham

« Je viens juste d’atterrir à New York au cœur des événements », confie Lena Dunham, la créatrice et héroïne de la série Girls dont l’action se déroule à Manhattan, ajoutant un émoji cœur brisé. « Restez en sécurité ce soir », conseille-t-elle, avant d’envoyer tout son amour « à ses amis des cinq arrondissements » de la ville de New York.

Just landed in New York to the news heart 💔 Please stay safe out on the town tonight. Love to all my five borough friends. — 💎 Lena Dunham 💎 (@lenadunham) November 1, 2017

De son côté, le chanteur britannique Boy George écrit : « Que Dieu vous bénisse New York. Vous êtes une ville forte, dynamique et multiculturelle et rien ne vous effraiera jamais ! Je suis de tout cœur avec vous ! »

God bless you New York. You are a strong, vibrant, multicultural city and nothing will ever bring you down! My heart is with you! — Boy George (@BoyGeorge) October 31, 2017

La chanteuse américaine Taylor Swift a choisi de partager son émotion au travers une story sur Instagram. Elle a posté une photo de Manhattan avec la mention « je t’aime New York » et un émoji cœur brisé.