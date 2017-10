Selena Gomez et The Weeknd se séparent… Kim Kardashian critiquée après s’être déguisée en Aaliyah pour Halloween…

Selena Gomez et The Weeknd le 9 septembre 2017 à New York. — Charles Sykes/AP/SIPA

Mardi 31 octobre

Selena Gomez et The Weeknd ne sont plus ensemble

L’histoire d’amour entre Selena Gomez (25 ans) et The Weeknd (27 ans) est terminée ! Les deux artistes se sont séparés. Ils étaient ensemble depuis dix mois comme le rapporte People. « Elle et Abel [le vrai prénom du chanteur] ont eu des hauts et des bas pendant quelques mois dans leur relation amoureuse. Le fait qu’il soit en tournée et qu’elle soit en tournage à New York [pour le prochain film de Woody Allen] a été difficile. Ça n’a pas été simple pour eux (…) C’est fini pour le moment mais ils restent en contact », a déclaré une source. Et d’ajouter : « Ça a été dur pour eux de réaliser que leur relation prenait ce chemin mais cela faisait des mois que c’était laborieux ». Une fin d’année difficile pour l’ancienne de Disney qui a déjà subi une greffe de rein en septembre et qui doit à présent gérer une rupture amoureuse. La star a été vue récemment avec son ex Justin Bieber mais pour l’instant il ne semble pas que retomber dans les bras du chanteur soit au programme.

Wolves is out now! 🐺🐺 A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Oct 25, 2017 at 9:47am PDT

Kim Kardashian critiquée pour s’être déguisée en Aaliyah

Baby Girl Aaliyah pic.twitter.com/5GUHkNJgNi — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2017

Pour célébrer Halloween, Kim Kardashian West a sélectionné un « trio de costumes » dit-elle pour rendre hommage aux légendes de la musique emblématique. Mais l’un de ces choix de déguisements lui a attiré les foudres des internautes. La star de la téléréalité de 37 ans s’est glissée dans la peau d’Aaliyah, revêtant un collier ras de cou brillant au soutien-gorge assorti avec un pantalon noir, comme la chanteuse de R’n’B décédée en 2001, dans le clip de son tube Try Again. Kim K a partagé sa tenue sur les réseaux sociaux mais les twittos n’ont pas du tout apprécié ce clin d’oeil à la star éteinte, une pluie de critique s’est abattue sur la célébrité.

Legend or not Aaliyah is a black woman and you’re not. It’s offensive and you shouldn’t push this limit, but ok... 🙄 — Blogger Cassie (@LAGrlCrookdSmle) October 29, 2017

« Légende ou pas Aaliyah est une femme noire et vous ne l’êtes pas. C’est offensant et vous ne devriez pas aller jusque-là, mais d’accord… »

Une autre personne a tweeté : « Kim Kardashian en Aaliyah ? C’est un non. » La controverse a presque éclipsé les autres looks d’Halloween de Kim K, elle s’est aussi déguisée en Madonna et Cher.

Sonny & Cher pic.twitter.com/JMLRko409q — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 28, 2017

Mila Kunis : sa fille ignore son métier car elle ne fait pas de film pour enfants

A post shared by Mila Kunis (@kunismilax) on Jul 17, 2017 at 2:37pm PDT

De toute sa carrière, Mila Kunis n’a pas fait un seul film adapté aux enfants. Comme le relatent les colonnes de People, c’est pour cela que sa fille de 3 ans, Wyatt, ignore ce qu’est son réel métier. « Ma fille n’a aucune idée de ce que je fais pour gagner ma vie, a déclaré lundi l’actrice à Shaquille O’Neal. Elle pense que maman gagne sa vie en se faisant maquiller et coiffer. » Et d’ajouter : « Je ne sais même pas comment lui expliquer ce que je fais pour gagner ma vie, alors je ne sais pas quand elle verra mes films parce que personne n’y est correct. Il est clair que je ne fais pas de films pour les enfants », a conclu Mila Kunis, qui a joué dans des films tels que Black Swan, Sexe entre amis et Sans Sarah, rien ne va !