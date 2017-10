Charlotte de Turckheim était «très amoureuse de Jean-Christophe Cambadélis»

Charlotte de Turckheim remonte sur scène avec une version remaniée d’« Une journée chez ma mère ». — BENAROCH/SIPA

Des confidences étonnantes. Invitée ce dimanche de Ceci dit, l’émission de Philippe Vandel sur Europe 1, pour faire la promotion de son one-woman-show, une version remaniée d’Une journée chez ma mère, Charlotte de Turckheim a fait de surprenantes révélations sur un de ses amours de jeunesse, Jean-Christophe Cambadélis, l’ancien premier secrétaire du PS.

« C’était plus qu’une bombasse »

« J’étais très amoureuse de lui, j’ai adoré cet homme-là. C’était plus qu’une bombasse, c’était l’un des plus beaux mecs que j’ai jamais vus de ma vie. C’était une bombe. Mais ça se voit encore je trouve. Il a un peu vieilli, un peu grossi, mais on voit quand même que ça a été un très très bel homme. Ce n’est pas que ça a été un très bel homme, ça a été une bombe », assure la comédienne.

L’histoire d’amour entre l’aristocrate et le trotskiste se termine au détour d’un trajet en RER : « Il allait à une réunion trotskiste je ne sais plus où. Il était très trotskiste à l’époque. Et au dernier moment, il s’est dit que ce n’était pas possible d’emmener une fille qui s’appelait Anne-Charlotte de Turckheim. »